POL-MFR: (717) Bedrohungslage während Feuerwehreinsatz - Tote Person aufgefunden

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (05.07.2024) auf Samstag (06.07.2024) brachen Unbekannte in ein Einkaufszentrum im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der oder die Unbekannten gelangten gegen 02:15 Uhr über das Dach in das Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Juweliergeschäft, wo sie Gegenstände in noch ...

