Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl zweier SUV - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

Am 01.10.2024 erstattete ein Verantwortlicher eines Autohauses auf der Polizeiwache Jülich Anzeige wegen Diebstahls. Er gab an, dass in der Nacht von vergangenem Donnerstag (26.09.2024) auf Freitag (27.09.2024) zwei Fahrzeuge des Autohauses in der Straße "Königskamp" in Jülich entwendet wurden.

Der Diebstahl wurde erst am Montag (30.09.2024) bemerkt. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei weiße Jeeps, beide Modell Grand Cherokee. Die beiden Fahrzeuge waren bereits abgemeldet und daher ohne Kennzeichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

