POL-DN: Brand in der Paradiesstraße

Merzenich (ots) - Am Dienstagmorgen (01.10.2024) wurden die Beamten der Kriminalpolizei zu einem Einbruch in einen Gasthof in der Bergstraße in Merzenich gerufen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 00:45 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher brachen im Inneren des Gasthofs die Kasse auf und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Darüber hinaus entwendeten sie ...

