BPOL-HH: Mann mit 4 Haftbefehlen gesucht - Festnahme nach Fluchtversuch und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 02.01.2025 gegen 16:11 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg in einem fahrenden Fernverkehrszug von Hannover Hauptbahnhof in Richtung Hamburg Hauptbahnhof zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses gekommen sein. Demnach soll ein 28-jähriger Mann an ...

mehr