POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 12-jährigen Kind aus Rüdesheim

Bad Schwalbach (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnung Taunusstein-Bleidenstadt, Westerwaldstraße, Freitag, 28.02.2025, 18:55 Uhr (am) Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung kam es am Freitagabend in Taunusstein-Bleidenstadt. Gegen 18:55 Uhr hebelte ein Einbrecher das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoß eines ...

