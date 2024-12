Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit 2,44 Promille am Morgen unterwegs

Jena (ots)

Eine Streife der PI Saale Holzland stoppte am Sonntagmorgen in Kahla in der Brückenstraße einen Transporter, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Vom Fahrer ging ein starker Alkoholgeruch aus, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von 2,44 promille. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

