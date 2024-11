Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen am Europakreisel - Polizei zieht positives Fazit

Mainz (ots)

Alkohol- und Drogenkonsum führen jedes Jahr zu zahlreichen Verkehrsunfällen, die nicht selten schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Aus diesem Grund wird die Polizei im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit auch präventiv tätig.

Zur Erkennung drogenbeeinflusster Fahrerinnen und Fahrer führt die Polizei RLP regelmäßig Fortbildungen durch. Am vergangenen Freitag, den 15.11.2024, konnten 25 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zunächst ihr Wissen in der Theorie vertiefen und unmittelbar im Anschluss daran, in einer Kontrollstelle am Europakreisel in die Praxis umsetzen.

Neben dem Schwerpunkt zur Erkennung alkohol- und drogenbeeinflusster Verkehrsteilnehmer werden regelmäßig auch die allgemeine Verkehrstüchtigkeit, der technische Zustand der Fahrzeuge sowie erforderliche Dokumente überprüft.

Nach Abschluss der Kontrolle konnte die Polizei ein sehr positives Fazit ziehen: Keiner der 67 kontrollierten Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel wie Alkohol oder Drogen! Im Rahmen der Maßnahme konnten jedoch mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Bei zwei Fahrzeugen war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Weiterhin wurden mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Zudem gab es mehrere Fahrzeugführer, die der Mitführpflicht von Führerschein und Fahrzeugschein sowie des Warndreiecks und der Warnweste nicht nachgekommen waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell