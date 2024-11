Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Neuss (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes in der Neusser Innenstadt hat die Polizei am Dienstag (5.11.) zwischen 12 Uhr und 17 Uhr insgesamt 27 Personen kontrolliert. Die Kräfte waren dabei sowohl zivil wie auch in Uniform unterwegs.

Gleich zu Beginn des Einsatzes gegen 12:30 Uhr fielen den Beamten an der Hammer Landstraße zwei Verdächtige auf, die offenbar versuchten, ein dort geparktes Auto aufzubrechen. Im näheren Umfeld konnten weitere Autos mit eingeschlagenen Scheiben festgestellt werden. Eine der Personen, ein 37-jähriger Georgier, konnte wenig später ergriffen und vorläufig festgenommen werden, im Besitz des Mannes befand sich ein Nothammer. Er war bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt. Ob etwas aus den aufgebrochenen Autos entwendet wurde, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Des Weiteren wurde unter anderem ein Bereichsbetretungsverbot gegen einen 28-Jährigen aus Guinea ausgesprochen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss wird auch in Zukunft ihre Kontrollen, sowohl in ziviler Kleidung als auch in Uniform, fortsetzen, für noch mehr Sicherheit.

Sollten Bürger und Bürgerinnen verdächtige Beobachtungen machen oder gar Straftaten beobachten, kontaktieren Sie bitte die Polizei unter der 02131 3000 oder in akuten Notfällen unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell