Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Kiosk in Norf

Neuss (ots)

Drei Maskierte haben am Dienstag (05.11.) einen Kiosk auf der Mainstraße überfallen und Zigaretten entwendet.

Gegen 18:45 Uhr betraten nach ersten Erkenntnissen drei maskierte männliche Personen den Kiosk. Sie hielten jeweils ein Messer in der Hand und forderten die Herausgabe von Bargeld. Während der Kioskmitarbeiter Geld in niedriger dreistelliger Höhe aus der Kasse nahm und es den Tätern aushändigte, entwendeten diese zusätzlich Tabakwaren. Sie entfernten sich nach Tatausführung zu Fuß in Richtung Grupellostraße.

Personenbeschreibung der mutmaßlichen Täter:

1. Person: bekleidet mit dunkler Jacke, schwarzer Adidas Jogginghose, schwarzer Kappe und Sturmhaube 2. Person: bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunkler Adidas Jacke, Handschuhen und Sturmhaube 3. Person: bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Pullover mit weißer Aufschrift "New York City"

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat, Tatverdächtigen und Fluchtrichtung geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell