Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an Kfz, Betrug

Iserlohn (ots)

An dem langen Pfingst-Wochenende oder im Laufe des Dienstags wurden an der Oberen Mühle an zwei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgebrochen. Auf einem Parkplatz zwischen Südschule und Tersteegen-Haus an der Waisenhausstraße wurde am Mittwoch zwischen 7.40 und 13.40 Uhr ein schwarzer Renault Megane zerkratzt. Mit einem Wechseltrick machte ein Unbekannter am Mittwoch um 12.40 Uhr Beute in einem Supermarkt an der Giesestraße. Der Mann wollte eine Flasche Vodka zunächst mit einem 200-Euro-Schein bezahlen; dann entschied er sich anders. Der Unbekannte ist ca. 1,80 Meter groß und wurde auf 30 Jahre geschätzt. Er soll südländisches Aussehen haben, sprach jedoch akzentfrei Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und eine schwarze Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0. Weil es einen "Angriff" auf sein Konto gegeben habe, verlangten Betrüger am 14. Mai die Bankkarte eines 75-jährigen Iserlohners. (cris)

