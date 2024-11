POL-NE: Einbruch in Supermarkt

Meerbusch (ots) - In der Nacht zu Sonntag (3.11.) kam es auf einem Balkon am Hohegrabenweg in Meerbusch-Büderich zu einem Feuer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ging das Feuer von auf dem Balkon aufgestellten Kerzen aus. Durch das Feuer entstand Sachschaden sowohl an der betroffenen Wohnung wie auch an der Nachbarwohnung und an Teilen der Hausfassade. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Gerade mit Blick ...

mehr