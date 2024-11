POL-NE: Brennende Papier-Container in Büderich

Neuss (ots) - Drei Maskierte haben am Dienstag (05.11.) einen Kiosk auf der Mainstraße überfallen und Zigaretten entwendet. Gegen 18:45 Uhr betraten nach ersten Erkenntnissen drei maskierte männliche Personen den Kiosk. Sie hielten jeweils ein Messer in der Hand und forderten die Herausgabe von Bargeld. Während der Kioskmitarbeiter Geld in niedriger dreistelliger Höhe aus der Kasse nahm und es den Tätern aushändigte, entwendeten diese zusätzlich Tabakwaren. Sie ...

