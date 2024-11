Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Callcenterbetrug in Mainz

Mainz (ots)

Aufmerksame Bankmitarbeiter haben am Montagnachmittag in einer Bankfiliale in Mainz einen Telefonbetrug verhindert.

Gegen 16.30 Uhr meldeten sich Angestellte der Bank bei der Polizei. Sie berichteten, dass eine 81-jährige Frau in der Filiale erschienen sei und 10.000 Euro Bargeld habe abheben wollen. Den Angestellten kam dies sehr merkwürdig vor. Zumal die Seniorin auch noch einen Anruf hielt, der erst beendet wurde, als sich die Bankangestellten einschalteten.

Vor Ort konnte eine hinzugerufene Streife die 81-Jährige antreffen und beruhigen. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Montag kam es in der Region zu einer Welle derartiger betrügerischer Anrufe, bei denen sich sogenannte Callcenterbetrüger insbesondere als angebliche Polizisten ausgaben, die Wertsachen und Bargeld abholen würden, um es in Sicherheit zu bringen. Besonders betroffen waren das Mainzer Stadtgebiet und die nähere Umgebung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell