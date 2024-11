Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ulrich Koch offiziell als Leiter Polizeieinsatz am PP Mainz ins Amt eingeführt

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Polizeipräsident Reiner Hamm hat am Montag, 18.11.2024, Polizeidirektor Ulrich Koch offiziell in sein Amt als neuer Leiter Polizeieinsatz am Polizeipräsidium Mainz eingeführt.

Der 51-jährige Koch war zuletzt Personalreferent im Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz (MdI) und zuvor Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen am Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Es fühle sich gut an, zurück an seinem "Heimatpräsidium" zu sein, an dem er unter anderem die Dienststellen in Ingelheim und Worms leitete, so Koch bei seiner Amtseinführung.

Polizeipräsident Hamm würdigte Koch im Beisein zahlreicher Führungskräfte, Familienmitglieder und Gäste aus Justiz, Politik und Gesellschaft, unter anderem den Leitenden Oberstaatsanwälten aus Mainz, Bad Kreuznach und Kaiserslautern sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Nino Haase, als "Polizisten durch und durch".

Koch tritt die Nachfolge von Thomas Brühl an, der im September dieses Jahres als Polizeivizepräsident in den Ruhestand versetzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell