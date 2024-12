LPI-J: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Apolda (ots) - Am Sonntag, den 01.12.2024 gegen 00:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bad Sulza. In der Kurve Camburger Straße in Richtung Salzstraße wurde ein 29-jähriger Radfahrer aufgefunden. Dieser war augenscheinlich gestürzt und hatte sich infolgedessen schwer verletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und sucht Zeugen, die Aussagen zu dem Radfahrer oder dem Verkehrsunfallgeschehen machen ...

