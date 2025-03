PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern an Fenster +++ Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern an Fenster,

Taunusstein-Bleidenstadt, Westerwaldstraße, Freitag, 28.02.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 04.03.2025, 10:00 Uhr

(fh)Im Taunussteiner Stadtteil Bleidenstadt sind in den vergangenen Tagen Einbrecher gescheitert. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen hatten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Westerwaldstraße aufgesucht und sich dort mehrfach an dem Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht. Trotz mehrerer Ansätze mit einem Hebelwerkzeug hielt das Fenster stand und offenbarte den Einbrechern somit keine Einstiegsstelle. Die Unbekannten suchten daraufhin unverrichteter Dinge das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken, Rüdesheim-Presberg, Bleichstraße, Dienstag, 04.03.2025, 08:20 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen ist ein Lkw in Rüdesheim-Presberg kurzzeitig in einer Bahnunterführung stecken geblieben. Gegen 08:20 Uhr war ein Lkw-Fahrer aus Mainz mit seinem Gefährt in der Bleichstraße unterwegs und beabsichtigte dort unter einer Brücke hindurchzufahren. Hierbei missachtete der Fahrer jedoch die zulässige Durchfahrtshöhe von 3,10 Metern und blieb in der Folge mit seinem Auflieger stecken. Hierbei entstanden Schäden am Lkw, der Brücke und einer Warnbarke. Die Beschädigungen an der Brücke in Form von Kratzern hatten keine Auswirkungen auf die Statik der Brücke. Nachdem der Fahrer etwas Luft aus den Reifen gelassen hatte, konnte der Lkw wieder aus der Unterführung herausfahren und seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 6.500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell