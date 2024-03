POL-BOR: Rhede - Vandalismus an Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Alemannenstraße; Tatzeit: zwischen 22.03.2024, 10.30 Uhr, und 25.03.2024, 13.15 Uhr; Einbrechern standgehalten hat die Tür eines Wohnhauses in Bocholt. Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen vergeblich versucht, in das Gebäude an der Alemannenstraße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für ...

