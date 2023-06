Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Brand eines Heizlüfters im einem Gewerbebetrieb

Bedburg-Hau (ots)

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand in einem metallverarbeitenden Betrieb wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve heute (01.06.2023) um 07:51 Uhr in das Gewerbegebiet "An der Molkerei" nach Hasselt alarmiert.

Aus nicht bekannter Ursache war dort ein unter der Hallendecke installierter Heizlüfter in Brand geraten. Eine Mitarbeiterin hatte den Notruf gewählt. Auf Anweisung der Leitstelle sollten alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Brand durch Mitarbeiter des Betriebs selbst gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr wurde Heizlüfter mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und der Gebäudeteil mit einem Hochleistungslüfter von Rauchgasen befreit.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau rät: "Eigene Löschversuche sollten nur unternommen werden, wenn andere Personen und/oder die eigene Person dadurch nicht gefährdet werden. Bei der Durchführung von Löschversuchen ist auf den eigenen Fluchtweg zu achten".

Die Leitung des Einsatzes hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

