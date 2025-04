Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabel und Rohre entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Wie Montagmittag bekannt wurde, waren Unbekannte in einem leerstehenden Gebäude in der Straße Am Neuen Haus. Aus diesem entwendeten der oder die Täter mehrere Kabel sowie Kupferrohre und entfernten sich mit ihrer Beute unerkannt. Auch wurde durch die Tat der Keller zum Teil unter Wasser gesetzt. Laut einem Berechtigten liegt der Tatzeitraum zwischen dem 04.04.2025 und 14.04.2025. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

