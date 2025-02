Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses- niemand verletzt++

Rotenburg (ots)

Elsdorf. In der Nacht zu Donnerstag geriet gegen 21:00 Uhr ein leerstehendes Einfamilienhaus im Elsdorfer Ortsteil Bockhorst in Brand, wodurch die Feuerwehr des Landkreises Rotenburg zu einem Großeinsatz gerufen wurde. Rund 80 Einsatzkräfte mussten verhindern, dass die Flammen auf einen benachbarten Stall übergreifen und dabei Asbest freisetzen, ein krebserregender Stoff. Da das brennende Wohnhaus unbewohnt war, konnte sich die Feuerwehr auf die Verhinderung einer Brandausbreitung konzentrieren. Das unbewohnte Haus brannte jedoch vollständig aus. Nach ersten Schätzungen entstand dadurch ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Der Brandort in Elsdorf wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen nach der Brandursache dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281 9592-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell