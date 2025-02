POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Versuchter schwerer Raub in Rotenburg ++ Zeugenaufruf: Riskantes Überholmanöver auf der B 71 ++ Fahrzeugführer mit 2,8 Promille gestoppt

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Scheeßel: Mann nach mehreren Diebstahlsdelikten festgenommen ++ Scheeßel. In der Nacht vom 12. Februar auf den 13. Februar 2025 wurde die Polizei Rotenburg alarmiert, nachdem die Ortung eines in Hamburg gestohlenen Mobiltelefons eine Spur in den Bereich Scheeßel führte. Gegen 01:30 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei in der Bremer ...

mehr