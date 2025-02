Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei schwere Verkehrsunfälle im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein -#polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am Mittwoch (05.02.2025) ist es zu zwei schweren Verkehrsunfällen in Kreuztal und Neunkirchen-Salchendorf gekommen.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 08:55 Uhr in Kreuztal. Eine 25-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Ostheldener Straße in Richtung Fellinghausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sie mit ihrem Mitsubishi aufgrund glatter Fahrbahn im Kurvenberiech ins Schleudern. Dabei prallte ihr Fahrzeug in einen entgegenkommenden Pkw Kia eines 80-Jährigen. Die junge Frau wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior erlitt leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße über mehrere Stunden voll gesperrt.

Die örtlichen Einsatzkräfte der Polizei wurden durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt.

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es in den frühen Abendstunden in Neunkirchen-Salchendorf.

Gegen 17:40 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Pkw auf der L722 zwischen Wilnsdorf und Neunkirchen unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet er mit seinem Ford in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Opel eines 86-Jährigen. Der junge Mann und der Senior wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Sie kamen schwerstverletzt in ein Krankenhaus.

Im Verlauf stellten die Polizeibeamten bei dem 43-jährigen Mann Alkoholgeruch fest. Ihm wurde im Krankhaus eine Blutprobe entnommen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L722 zwischen Wilden und der Einmündung Jung-Stilling-Straße voll gesperrt. Die Polizei setzte auch hier ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis vor Ort ein.

In beiden Fällen haben die Verkehrskommissariate in Kreuztal und Siegen die Sachbearbeitung übernommen.

