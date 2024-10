Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schwer verletzte Person am Bahnhof Wuhletal - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Hellersdorf (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmen der Deutschen Bahn bemerkte in der Nacht zu Montag einen verletzten, nicht ansprechbaren, Mann neben den Gleisen.

Am Montag, gegen 00:40 Uhr, fand ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens am S- und U-Bahnhof Wuhletal, einen bewusstlosen verletzen Mann neben den S-Bahngleisen und wählte den Notruf. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Beamtinnen und Beamten feststellen, dass der verletzte Mann ab 22:02 Uhr den Gleisbereich mehrfach über die Treppe am Bahnsteigende betrat. Die Bundespolizei fand in unmittelbarer Nähe neben den Gleisen persönliche Gegenstände des Mannes.

Die Bundespolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität mutmaßlich beteiligter Personen machen können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

