BPOLD-B: Zeugen gesucht: Fußballfans greifen Reisende an und ziehen die Notbremse in der S-Bahn

Berlin - Lichtenberg (ots)

Fußballfans sollen in der S-Bahn mehrfach die Notbremse gezogen und Reisende körperlich angegriffen haben.

Sonntag, gegen 00:40 Uhr, sollen Fußballfans in der S-Bahn der Linie S3 Richtung Erkner, am Bahnhof Rummelsburg, mehrfach unbefugt die Notbremse gezogen haben. Als ein 37-Jähriger die Gruppe auf ihr Verhalten ansprach, soll es zunächst zu einer verbalen und anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei sollen drei Männer der Gruppe auf den Mann eingeschlagen haben.

Ein 18-Jähriger griff ein und erhielt einen Schlag in das Gesicht. Im Anschluss flohen die drei unbekannt gebliebenen Männer über die Gleise in das Stadtgebiet. Der Triebfahrzeugführer alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Einsatzkräfte der Bundespolizei blieb erfolglos. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 37-Jährigen, der Platzwunden am Kopf und Verletzungen am Sprunggelenk erlitt sowie einen Zahn verlor. Der Mann kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Durch die Sperrung der Gleise während des Einsatzes kam es zu Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die aktuell noch unbekannten Männer ein und sicherte Videoaufnahmen.

Hinweise zur Tat und/ oder den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell