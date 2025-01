Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi entwendet - Tatverdächtige in Sachsen festgestellt

Uder/Görlitz (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Uder im Eichsfeldkreis ein Audi ent- wendet, der in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt war. Die Täter ergriffen mit dem Pkw im Wert von mehreren zehntausend Euro die Flucht.

Am Mittwoch, gegen 7 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeidirektion Görlitz den gestohlenen Audi auf der A 4 im Bereich der Anschlussstelle Burkau in Sachsen fest. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Görlitz und kam vor dem Tunnel Königshainer Berge von der Fahrbahn ab. Der 43-jährige Fahrer fuhr gegen die Mauer eines Stromverteilerhauses am Tunneleingang.

Der Fahrer und sein 51 Jahre alte Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Tatverdächtigen kamen ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen stellte am Donnerstag Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell