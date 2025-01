Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Taxifahrer mit Pfefferspray attackiert und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 51 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Mittwochmittag (29.01.), gegen 13.00 Uhr, drei Männer vom Bahnhof in Bischofsheim bis in die Merianstraße/Ecke "Auf dem Maindamm" in Ginsheim-Gustavsburg. Gegen 13.15 Uhr dort angekommen attackierte ihn einer von ihnen mit Pfefferspray. Ein weiterer Begleiter entwendete dem 51-Jährigen anschließend das Mobiltelefon. Der Taxifahrer zog sich bei dem Angriff eine Reizung der Atemwege und gerötete Augen zu. Das Trio zog flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die drei Flüchtigen waren etwa 16 bis 18 Jahre alt, zwei von ihnen hatten dunkelblonde, ein weiterer Täter dunkelbraune bis schwarze Haare. Zwei der Unbekannten trugen Hoodies, der Dritte eine Winterjacke. Sie sprachen mit ausländischem Akzent.

Die Beamten des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell