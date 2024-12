Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Fußgänger und Radfahrer durch Audifahrer gefährdet - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am 1. Dezember (Sonntag) fiel einer Besatzung des kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck in der Schwartauer Allee ein grauer Audi Q8 auf. Da den Mitarbeitern bekannt war, dass der Fahrer des Audi keinen Führerschein besitzt, riefen sie die Polizei und fuhren dem Wagen hinterher. Hierbei kam es, ausgelöst durch den Audifahrer, zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern. Die Polizei sucht in diesem Zuge einen Radfahrer und einen Jungen mit einer männlichen Begleitperson.

Gegen 14:30 Uhr am Sonntagnachmittag des 01.12.2024 fiel den Mitarbeitern der Hansestadt Lübeck in der Schwartauer Allee vor der Einmündung "Bei der Lohmühle" der Audi Q8 auf, der von einem 46-jährigen Mann aus dem Kreis Ostholstein geführt wurde. Weil den beiden Ordnungshütern aus einem vorherigen Einsatz bekannt war, dass der Ostholsteiner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, teilten sie diesen Umstand der Polizei mit und fuhren dem Audi hinterher.

Die weitere Fahrt des Audis führte von der Schwartauer Allee nach rechts in die Brolingstraße, wo gerade ein kleiner Junge die Einmündung überquerte. Dieser konnte von einer männlichen, erwachsenen Begleitperson gerade noch zurückgezogen werden, sodass ein Zusammenstoß ausblieb. Mit überhöhtem Tempo fuhr der 46-Jährige nun durch die Brolingstraße, wo er auf Höhe des Brolingplatzes einen Radfahrer überholte, diesen schnitt und zum Abbremsen sowie Ausweichen zwang. Auch hier konnte durch die Geistesgegenwart des Radfahrers ein Zusammenstoß geradeso verhindert werden.

Anschließend ging es weiter in die Waisenhofstraße, die Wickedestraße, die Segebergstraße und über die Klappenstraße in die Greveradenstraße, um sodann über den Marquardplatz und die Schwartauer Allee querend in die Katharinenstraße zu fahren. Dabei missachtete der Ostholsteiner mehrere Einfahrtverbote im Rahmen von Einbahnstraßen sowie vorgeschriebene Fahrtrichtungen. Letztlich stoppte der Mann seinen Wagen auf einem Grundstück in der Katharinenstraße, wo er bis zum Eintreffen der Polizei durch die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes festgehalten werden konnte.

Das 2. Polizeirevier in Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in mehreren Fällen sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen und sucht in diesem Zuge nach dem Radfahrer und dem Kind mit der männlichen Begleitperson, eventuell waren es Vater und Sohn. Auch weitere Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte an die Ermittler des 2. Polizeireviers Lübeck wenden. Zu erreichen sind die Beamten unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per Email über ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell