Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Travemünde/Innenstadt

Hochwasser in Lübeck und Travemünde - aktueller Stand

Lübeck (ots)

Aufgrund der gestiegenen Pegelstände gerieten am Montagvormittag (09.12.24) einige Straßen in Lübeck und Travemünde unter Wasser und mussten zum Teil gesperrt werden. Besonders der Bereich "An der Obertrave" in der Innenstadt war betroffen. Mehrere Halter mussten vorsorglich informiert werden, um ihre Fahrzeuge aus den betroffenen Bereichen zu entfernen.

Im Laufe des Vormittags hat die Polizei in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr Maßnahmen ergriffen, um vor allem Fahrzeuge, die sich in unmittelbarer Nähe zum Hochwasserbereich befanden, in Sicherheit zu bringen. Insgesamt sieben betroffene Halter wurden informiert und die Fahrzeuge aus den Gefahrengebieten entfernt.

Stand 14:00 Uhr sind die Pegelstände weiterhin hoch, sodass es immer noch zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Polizei bittet alle Anwohner und Besucher, die betroffenen Bereiche zu meiden sowie aktuelle Beschilderungen und Warnhinweise zu beachten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell