Polizeidirektion Lübeck

Lübeck - Innenstadt

Frau von Auto angefahren und schwer verletzt

Lübeck

In den frühen Morgenstunden des 08.12.2024 (Sonntag) kam es in der Willy-Brandt-Allee im Bereich der Media-Docks zu einem Unfall zwischen einem VW Touran und einer Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Um kurz nach 05:00 Uhr des frühen Sonntagmorgens befuhr eine 19-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW VW Touran die Willy-Brandt-Alle aus Richtung des Strandsalons kommend in Richtung der Drehbrücke. Aus bislang noch nicht geklärten Umständen kam es im Bereich zwischen den Schuppen und den Media-Docks zu einem Zusammenstoß mit einer 36-jährigen Fußgängerin.

Die aus Lübeck stammende Frau wurde zunächst gegen den Wagen und dann zu Boden geschleudert. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die Verletzte, die im Anschluss mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam. An dem PKW entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Gegen die 19-jährige Ostholsteinerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Hinweise auf Alkohol oder andere berauschende Mittel haben sich vor Ort nicht ergeben.

