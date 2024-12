Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Stockelsdorf

Brand in Kfz-Werkstatt - zwei Personen verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (04.12.24) kam es in Stockelsdorf zu einem Feuer in einer Kfz-Werkstatt, bei dem ein Fahrzeug während Arbeiten in Brand geriet. Zwei Mitarbeiter erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 19:30 Uhr ging die Meldung über ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt in der Daimlerstraße in Stockelsdorf bei Feuerwehr und Polizei ein.

Die Einsatzkräfte fanden an der Örtlichkeit ein brennendes Fahrzeug vor, welches sich zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb der Werkstatthalle befand.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Mitarbeiter einen Wagen für eine Warmlaufphase in der Kfz-Halle gestartet, als aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausbrach. Flammen griffen schnell auf das gesamte Fahrzeug über und breiteten sich auch im Werkstattbereich aus.

Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen und Gegenstände aus der Halle zu retten, erlitten zwei Mitarbeiter leichte Verletzungen. Bei einem schloss sich eine weiterführende medizinische Behandlung an.

Andere Angestellte der Werkstatt handelten geistesgegenwärtig und zogen den brennenden Wagen mittels eines Teleskopladers aus der Kfz-Halle. So verhindert sie vermutlich einen deutlich schlimmeren Schadensverlauf.

Nach intensiven Löscharbeiten brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Der Wagen, ein VW Crafter, wurde vollständig zerstört, an der Kfz-Werkstatt entstand nicht unerheblicher Gebäudeschaden. Der Sachschaden wird derzeit im unteren fünfstelligen Bereich vermutet.

Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Die zwischenzeitlich erfolgte Beschlagnahme des Brandorts konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Mögliche technische Defekte oder eine Fehlfunktion des Wagens werden derzeit als Ursache für das Feuer in Betracht gezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell