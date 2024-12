Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Fahrer einer Sattelzugmaschine beschädigt mehrere Fahrzeuge und Verkehrsschilder in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (03.12.2024) hat der Fahrer einer Sattelzugmaschine in Lübeck St. Jürgen mit seinem Gespann mehrere Fahrzeuge und Verkehrszeichen beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach aktueller Einschätzung auf über 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Wie genau es zu den während der Fahrt verursachten Schäden kam, ermitteln jetzt die Beamten der Polizeistation Lübeck Blankensee.

Gegen 17.00 Uhr gingen bei der Polizeiregionalleitstelle mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten einen auffälligen Sattelzug, dessen Fahrer im Bereich der Ebner-Eschenbach-Straße, Dorfstraße und des Weidenwegs Fahrzeuge, Straßenschilder und weitere Gegenstände beschädigt hatte.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 56-jährige Mann gegen 16:45 Uhr die Ebner-Eschenbach-Straße und touchierte dort einen am Fahrbahnrand parkenden Chevrolet. Beim Befahren des dortigen Kurvenbereiches beschädigte der Fahrer mit seinem Gespann eine Hecke sowie das Straßenschild der Ebner-Eschenbachstraße. Im weiteren Verlauf lenkte der 56-Jährige die Zugmaschine samt Auflieger von der Sudetenstraße nach links in die Dorfstraße. Dort wendete er und beschädigte in diesem Zusammenhang eine Straßenlaterne, einen Baum und den Zaun einer Parzelle des dort gelegenen Kleingartenvereins. Davon offenbar unbeeindruckt setzte der Mann seine Fahrt über die Dorfstraße fort. Beim anschließenden Abbiegen in den Weidenweg touchierte er einen Toyota und schob diesen auf einen parkenden Opel.

Vor der Absperrung in Richtung der Kahlhorststraße wendete der Fahrer erneut mit dem Gespann, überfuhr Gestrüpp, einen Holzzaun und riss ein Halteverbotsschild aus der Verankerung im Boden. Nachdem er anschließend einen Absperrpfosten überfuhr und herausbrach, touchierte er das Verkehrszeichen einer Feuerwehreinfahrt und bei der Weiterfahrt in Richtung Dorfstraße zwei weitere PKW. Zeugen stoppten den Mann, bevor er seine Fahrt in die Dorfstraße fortsetzen konnte.

Die alarmierten Beamten des 4. Polizeireviers stellten bei dem 56-Jährigen aus dem europäischen Ausland keinen Alkoholeinfluss und auch keine Hinweise auf mögliche Betäubungsmittel oder sonstige einschränkende Mittel fest. Der Mann war jedoch nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher und ließen das beschädigte Gespann durch die zuständige Spedition abholen.

Gegen den 56-Jährigen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in mehreren Fällen ein. Warum er trotz der diversen Beschädigungen zunächst nicht anhielt, konnte auch aufgrund von sprachlichen Barrieren noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Polizeistation Blankensee.

Halter von Fahrzeugen oder auch Grundstücksbesitzer, die möglicherweise ebenfalls Schäden durch das Fahrverhalten des Mannes zu verzeichnen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-1317480 bei der Polizei in Lübeck Blankensee zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell