POL-HL: Lübeck - St. Gertrud / Zeugenaufruf: Mauer von Dienstgebäude bei Verkehrsunfall beschädigt

Zeugenaufruf: Mauer von Dienstgebäude bei Verkehrsunfall beschädigt

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (29.11.24) ereignete sich ein Verkehrsunfall in St. Gertrud. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen die Mauer eines Polizeigebäudes im Meesenring und beschädigte diese nicht unerheblich. Nach dem schädigenden Ereignis setzte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort ab. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 15:00 Uhr bemerkten Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck Schäden am Dienstgebäude im Meesenring, die auf einen Verkehrsunfall hindeuteten. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um eine Gebäudeseite welche über einen Kellerabgang verfügt und dieser straßenseitig mittels Mauer und Geländer abgegrenzt ist.

Die Einsatzkräfte sicherten Spuren am Unfallort. Diese lassen den Schluss zu, dass mutmaßlich ein Kfz-Anhänger gegen das Mauerwerk prallte. Dadurch kam es zu erheblichen Schäden an der Außenmauer und dem darauf befestigten Geländer.

Nach dem Zusammenstoß setzte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort ab.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit an. Aktuell wird nach Zeugen gesucht, die das Geschehen am Freitagnachmittag im Meesenring beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen oder Hinweise zu dem tatverdächtigen Fahrer bzw. seinem genutzten Fahrzeug/Kfz-Anhänger geben können. Schäden an dem tatbeteiligten Anhänger müssten vorhanden und ersichtlich sein. Infos werden von der Polizei unter der Rufnummer: 0451-131 6345 oder alternativ per E-Mail an: ED.Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de entgegengenommen.

