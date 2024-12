Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt

Fahrzeugbrand in Neustadt/ Holstein: Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht zu Montag (02.12.2024) geriet in einem Wohngebiet Neustadt/ in Holstein ein Fahrzeug in Brand. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt oder durch vorsätzliches Handeln ausbrach, wird aktuell geprüft. Brandstiftung als mögliche Brandursache wird nach derzeitigem Sachstand nicht ausgeschlossen. Auch der Verdacht eines möglichen politisch motivierten Hintergrundes wird derzeit geprüft. Deswegen hat das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 01:40 Uhr bemerkten Zeugen den in Flammen stehenden PKW in der Nähe der Pelzerhakener Straße in Neustadt/ Holstein und benachrichtigen die Polizei. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug nahezu in Vollbrand. Personen befanden sich nicht in dem betroffenen Mini One. Durch ihr schnelles Handeln konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und den PKW löschen. Bedingt durch Feuer und Hitzeentwicklung wurde der Mini One erheblich beschädigt und brannte nahezu vollständig aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 20.000 Euro.

Noch in der Nacht sicherten Ermittler der Kriminalpolizei Spuren und Hinweise. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei prüft Hinweise, dass der Nutzer des ausgebrannten Fahrzeugs politisch in einer Organisation engagiert ist.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen zur Brandursache sucht das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck Zeugen, denen zwischen 00.00 Uhr und 01:40 Uhr am Montagmorgen (02.12.2024) verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im erweiterten Umfeld der Pelzerhakener Straße in Neustadt/Holstein aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

