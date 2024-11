Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Jackendiebstahl: Passant hilft Verkäuferin

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (28.11.2024) entwendete ein bisweilen unbekannter Mann mehrere Jacken aus einem Bekleidungsgeschäft in der Lübecker Innenstadt. Mit Hilfe eines couragierten Passanten konnten dem Dieb während der Flucht zwei Jacken wieder abgenommen werden. Neben dem Tatverdächtigen suchen die Ermittler des 1. Polizeireviers sowohl den Flüchtigen als auch den engagierten Helfer.

Gegen 18:30 Uhr hielt sich der Tatverdächtige mit gepflegtem Erscheinungsbild in einem Geschäft für Outdoorbekleidung in der Königstraße auf. Seitens des Personals wurde er dabei beobachtet, wie er sich diverse Markenjacken aus den Ablagen nahm und anschließend plötzlich aus dem Geschäft flüchtete. Gefolgt von einer Mitarbeiterin des Geschäftes lief er durch die Fleischhauerstraße in Richtung Kanalstraße. In Höhe des dortigen Wollgeschäftes kam der Verkäuferin ein engagierter Passant zu Hilfe. Der bisweilen unbekannte Helfer konnte dem flüchtenden Mann zwei hochwertige Jacken im Wert von über 1000 Euro wieder abnehmen. Danach entkam der Dieb.

Der Beschreibung nach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen schlanken, circa 175cm großen Mann im Alter von circa 30 Jahren. Sein Erscheinungsbild wurde mit "europäisch" und gepflegt beschrieben. Der Mann trug sehr kurze blonde Haare und sprach fließend Deutsch. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können oder die ihn nach oder während der Tatausführung in der Königstraße beobachtet haben. Ebenfalls wird der unbekannte Helfer gesucht.

Nach derzeitigem Sachstand soll sich der Tatverdächtige noch während seiner Flucht mit einer weiteren Person, die nicht näher beschrieben werden konnte, in der Fleischhauerstraße unterhalten haben. Hinweise zur Tat nimmt das 1. Polizeirevier Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

