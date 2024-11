Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Hinweis für Fahrzeugbesitzer: Wasserpegel im Bereich An der Obertrave steigt an

Lübeck (ots)

Aktuell (28.11.2024) steigt der Pegelstrand im Bereich An der Obertrave in Lübeck an. In einigen Bereichen ist das Wasser bereits über das Ufer getreten und steht teilweise auf der Fahrbahn und den angrenzenden Parkplätzen.

Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle übrigen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, ihren PKW aus dem Bereich vorsichtshalber zu entfernen, bevor diese abgeschleppt werden müssen. Der Pegelstand liegt aktuell bei knapp über sechs Metern.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell