Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Pedelecfahrer in Stockelsdorf schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.11.2024) hat sich der Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall in Stockelsdorf schwere Verletzungen zugezogen. Während des eingesetzten Starkregens stieß der vorfahrberechtigte Ostholsteiner in der Dorfstraße mit einem VW Golf zusammen. Unter Begleitung eines Notarztes wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:55 Uhr im Einmündungsbereich der Segeberger Straße in die Dorfstraße. Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 32 Jahre alte Ostholsteiner mit seinem Pedelec die Dorfstraße in Richtung des Ahornwegs. Im Einmündungsbereich der Segeberger Straße stieß er anschließend bei Starkregen und bereits eingesetzter Dunkelheit mit einer nach rechts in die Dorfstraße einbiegenden, nicht vorfahrtberechtigten Fahrerin eines VW Golf zusammen, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten der Polizeistation Stockelsdorf an der Unfallstelle kümmerten sich bereits mehrere Personen um den verletzten 32-Jährigen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach aktuellem Sachstand nicht. Der Schaden an seinem Pedelec beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Die 73-jährige Fahrerin des VW Golf blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.

