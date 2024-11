Polizeidirektion Lübeck

Am Samstagabend (16.11.24) kollidierte in Oldenburg die Fahrerin eines grauen Mazda mit einem parkenden Pkw. Die Fahrerin verließ den Unfallort und informierte erst am Folgetag die örtliche Polizeidienststelle über den Vorfall. Zu diesem Zeitpunkt konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vorgefunden werden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 21:00 Uhr fuhr eine 21-jährige Ostholsteinerin mit ihrem grauen Mazda 2 auf einem Parkplatz in der Ostlandstraße gegen einen dort abgestellten, vermutlich beigefarbenen, Pkw. Bei der Unfallörtlichkeit dürfte es sich um eine Gemeinschaftsparkfläche für die angrenzenden Mehrfamilienhäuser handeln.

Nach der Kollision entfernte sich die junge Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle und parkte ihren Wagen an einer anderen Stelle. Erst am Morgen des Folgetags informierte die Ostholsteinerin die örtliche Polizeidienststelle in Oldenburg über das Ereignis und den nicht unerheblichen Schaden an ihrem Wagen.

Als eine Streifenwagenbesatzung kurz darauf den eigentlichen Unfallort aufsuchte, konnte kein beschädigter bzw. angefahrener Pkw vorgefunden werden. Auch eine Absuche des Nahbereiches verlief dabei erfolglos.

Da die Unfallfahrerin kaum konkrete Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug oder gar der genauen Unfallörtlichkeit machen konnte, sucht die Polizeistation Oldenburg nun den Geschädigten, dessen Fahrzeug am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, auf einer betroffenen Parkfläche in der Ostlandstraße abgestellt war. Der Wagen müsste entsprechende Beschädigungen aufweisen. Die Ermittler bitten den Geschädigten oder Hinweisgeber sich bei der Polizei unter der Rufnummer: 04361-1055-0 oder alternativ per E-Mail an: Oldenburg.PST@polizei.landsh.de zu melden.

