Lübeck (ots) - Am vergangenen Freitagabend (22.11.2024) und Samstagabend (23.11.2024) gerieten in Lübeck Kücknitz zwei Fahrzeuge in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Entstehung der Feuer machen können. Am Freitagabend ...

