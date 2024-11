Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

Fahrzeuge in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am vergangenen Freitagabend (22.11.2024) und Samstagabend (23.11.2024) gerieten in Lübeck Kücknitz zwei Fahrzeuge in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Entstehung der Feuer machen können.

Am Freitagabend (22.11.2024), gegen 22:45 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Elbingstraße auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus einen bereits brennenden blauen PKW Opel Corsa und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Fahrzeugs in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bedingt durch das Feuer, die Hitzeentwicklung und Löscharbeiten wurde der Opel jedoch stark beschädigt. Die Höhe des Schadens an dem bereits älteren Fahrzeug beläuft sich auf circa 2500 Euro. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Am Samstagabend (23.11.2024) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem PKW-Brand im Resebergweg alarmiert. Der betroffene und bereits in Vollbrand stehende PKW Renault Kangoo stand auf einem Privatparkplatz nahe der dortigen Mehrfamilienhäuser. Auch hier konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder andere PKW verhindern. Der Kangoo wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Brandstiftung als Brandursache kann zum Gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Feuern besteht, wird aktuell geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Freitagabend im Bereich der Elbingstraße und am Samstagabend im Bereich des Resebergwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Angaben zur Entstehung der Feuer machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell