Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Scharbeutz

Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger nach Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Dienstagabend (12.11.2024) bemerkte ein Zeuge Rauchgeruch und Brandspuren in einer Toilette einer Bar in Scharbeutz und alarmierte die Polizei. Anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung konnte die Kriminalpolizei Eutin Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann ermitteln. Nach erfolgter Spurensicherung, anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen und Folgeermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht der versuchten schweren Brandstiftung gegen den Ostholsteiner. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Ereignet hatte sich das Geschehen am Dienstagabend nach 21.00 Uhr in einer Bar an der Strandallee zwischen der Hansastraße und Neue Bergstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der dringende Tatverdacht, dass ein Gast der Lokalität in einer dortigen Toilette versuchte, im Bereich von Elektroleitungen die Zimmerdecke in Brand zu setzen.

Nach erfolgten Ermittlungen wurde der Ostholsteiner von der Kriminalpolizei Eutin festgenommen und am 16.11.2024 einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt. Wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ordnete dieser antragsgemäß Untersuchungshaft an. Der Mann wurde daraufhin der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen prüft die Kriminalpolizei in Eutin, ob Zusammenhänge zu weiteren Taten im Bereich Scharbeutz vorliegen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell