Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus Die Polizei sucht Zeugen

Greven (ots)

Am Freitag (01.12.2023) in der Zeit von 09.45 bis 14.00 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Sedanstraße eingebrochen worden. Die Bewohner haben morgens das Haus verlassen und bei ihrer Rückkehr am frühen Nachmittag den Einbruch bemerkt. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Haus wurden sämtliche Möbel geöffnet und durchwühlt. Was entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

