Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Streufahrzeug kippt gegen Ampelmast

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (19.11.2024) ist in Lübeck St. Jürgen ein Streufahrzeug während der Fahrt ins Schlingern geraten und gegen den Mast einer Fußgängerampel gekippt. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Instandsetzungsarbeiten an der Lichtzeichenanlage dauern weiter an.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 35-jährige Fahrer mit seinem kleinen, Geschwindigkeit begrenzten Streufahrzeug gegen 10:30 Uhr die Kronsforder Allee stadtauswärts. In Höhe des Einmündungsbereiches der Vorrader Straße geriet das Gefährt ins Schlingern und kippte nach Passieren des rechtsseitig gelegenen Tankstellengeländes auf die rechte Fahrzeugseite. Dabei prallte der Streuwagen gegen einen rechts an der Fahrbahn stehenden Mast einer Fußgängerampel. Durch die Wucht des Aufpralls knickte der Ampelmast um und blieb auf dem Gehweg liegen. Der Fahrer des Streuwagens zog sich leichte Verletzungen zu.

Mitarbeiter eines angeforderten Abschleppunternehmens konnten den umgekippten Streuwagen aufrichten und das von der Ladefläche gefallene Streugut wieder aufladen. Das nicht mehr fahrbereite und an der rechten Fahrzeugseite beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens an dem Gefährt und an dem Ampelmast steht noch nicht fest.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie Bergung des Streufahrzeugs musste die Kronsforder Allee für circa 15 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Ampelanlage im gesamten Kreuzungsbereich Kronsforder Allee/ Vorrader Straße ist aktuell außer Betrieb. Mitarbeiter der Stadt kümmern sich um die Instandsetzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell