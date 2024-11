Polizeidirektion Lübeck

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Am Montagabend (18.11.2024) wurde ein 18-jähriger Ostholsteiner auf der Bundesstraße 76 in Niendorf/ Ostsee beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Unter Begleitung eines Notarztes brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich kam, ermittelt jetzt die Polizei in Timmendorfer Strand.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 18.10 Uhr auf der Bundesstraße 76 im Kreuzungsbereich Pamirstraße/ Hävener Allee. Neben dem unverletzten Fahrer eines an der Front beschädigten Skoda stellten die alarmierten Beamten der Polizeistation Timmendorder Strand vor Ort auch einen 18 Jahre alten Jogger fest, der schwer verletzt auf der Fahrbahn lag. Die Beamten sperrten den Kreuzungsbereich ab. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der junge Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 60 Jahre alte Ostholsteiner mit seinem Skoda Fabia die Bundesstraße 76 aus Richtung Travemünde kommend in Richtung Timmendorfer Strand. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches der Pamirstraße/ Hävener Allee erfasste er den 18-jährigen Jogger, der die Fahrbahn aus Richtung Pamirstraße in Richtung Hävener Allee bei für ihn grün anzeigende Fußgängerampel überqueren wollte. Bedingt durch den Zusammenstoß mit dem Skoda wurde der junge Mann durch die Luft geschleudert und prallte danach auf die Fahrbahn.

Im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallursache werten die Beamten Zeugenhinweise aus, die darauf hindeuten, dass der Fahrer des Skodas trotz für ihn rot anzeigender Lichtzeichenanlage den Kreuzungsbereich überquert hat. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

An dem an der Motorhaube und Windschutzscheibe beschädigten Skoda entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten PKW.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 76 in Höhe des Kreuzungsbereiches voll gesperrt.

