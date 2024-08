Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte ritzen Hakenkreuz in Motorhaube

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.08.2024:

Frielendorf

Tatzeit: Montag, 26.08.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, den 27.08.24, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Kohlenstraße in Frielendorf zwei Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ritzten die Unbekannten an beiden Fahrzeugen jeweils ein Hakenkreuz in die Fahrzeuglackierung der Motorhaube. Betroffen sind ein BMW und ein Skoda die sich zum Tatzeitpunkt in der Kohlenstraße befanden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Homberg wird wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung gegen die Täter ermitteln. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell