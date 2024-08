Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.08.2024:

Fritzlar

Tatzeit: Donnerstag, den 22.08.24; 16:30 Uhr - Montag, den 26.08.24; 18:00 Uhr

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag und Montag in ein Wohnhaus in der Straße Obertor in Fritzlar-Züschen einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die unbekannten Täter, mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes, die Doppelverglasung der Nebeneingangstür des Wohnobjektes. Hierbei ging die äußere Verglasung zu Bruch. Da sich die Täter keinen Zutritt zum Objekt verschaffen konnten, flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell