Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Jacken, Laptops, Spielzeug - Ladendiebe in der Lübecker Innenstadt gestellt

Lübeck (ots)

Am frühen Dienstagabend (26.11.2024) haben Beamte des 1. Polizeireviers in der Lübecker Innenstadt zwei Ladendiebe gestellt. In ihrem PKW, mit dem die Männer zunächst geflüchtet waren, stellte die Polizei neben entwendeter Kleidung auch weiteres vermutliches Diebesgut im Gesamtwert von über 4000 Euro fest.

Gegen 17:40 Uhr erhielten die Polizisten des 1. Polizeireviers sowie weitere Funkstreifenwagenbesatzungen den Hinweis, dass zwei Männer nach dem Diebstahl von Kleidung aus einem großen Modehaus am Markt in einem PKW VW Polo vom Tatort flüchten würden. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das gesuchte Fahrzeug konnten sie kurz darauf in der Königstraße stoppen. Bei den beiden Insassen, zwei 30 und 41 Jahre alten Männer aus dem Kreis Segeberg, fanden sie eine im Modehaus am Markt entwendete hochwertige Markenjacke. Zudem führten die Männer einen Seitenschneider mit sich.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte im PKW weitere Jacken von Markenherstellern, Laptops und Spielzeug fest. Weil die Männer auch für diese Gegenstände keine Eigentumsnachweise vorlegen konnten, wurden die Gegenstände wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt. Der Gesamtwert der Waren beläuft sich auf über 4000 Euro.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell