Wohnmobilfahrer unter Alkoholeinfluss - Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Am Dienstagnachmittag (26.11.24) kam es in Eutin zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem Wohnmobil. Den ausschlaggebenden Hinweis an die Polizei gab ein Zeuge an einem örtlichen Supermarkt, der den Fahrer beim Kauf von Alkohol beobachtete.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr im Stadtgebiet von Eutin. Zu dieser Zeit wurde ein Mann von einem Zeugen in einem örtlichen Supermarkt beim Kauf von mehreren Flaschen Alkohol beobachtet. Der Hinweisgeber vernahm bei der Person zusätzlich Alkoholgeruch und sah ihn in sein Wohnmobil steigen, was den Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt aufwarf.

Der aufmerksame Zeuge wählte daraufhin den Polizeinotruf und folgte dem inzwischen angefahrenen Reisemobil.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Eutin konnten den Verdächtigen mit seinem auffälligen Gefährt wenig später ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab in diesem Zusammenhang einen vorläufigen Wert von 1,47 Promille.

Der Fahrer, ein 69-jähriger Ostholsteiner, wurde danach in eine umliegende Klinik gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Der Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

