Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen

Zeugen gesucht: Mann tritt gegen Straßenkehrmaschine

Lübeck (ots)

Am vergangenen Freitag (22.11.2024) hat ein Mann am Berliner Platz in Lübeck St. Jürgen gegen eine kleine Straßenkehrmaschine getreten und gegen die Windschutzscheibe der Fahrerkabine geschlagen. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung suchen die Beamten der Polizeistation Moisling weitere Zeugen und auch den Fahrer eines silbernen Golf, dessen Wagen durch einen Tritt möglicherweise auch beschädigt worden sein könnte.

Gegen 07:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizeiregionalleitstelle einen verdächtigen Mann mit schwarzer Jacke und rotem Rucksack, der am Berliner Platz im laufenden Verkehr gegen Fahrzeuge trat. Kurz darauf konnten Beamte des 3. und 4. Polizeireviers den beschriebenen Mann an der Possehlbrücke stellen.

Nach Zeugenhinweisen hat der 35 Jahre alte Tatverdächtige am Kreisverkehr Berliner Platz den Fußgängerüberweg am St. Jürgen-Ring überquert. Dabei soll er plötzlich und unerwartet auf eine kleine Kehrmaschine zugegangen sein, dessen Fahrer vom Berliner Platz in den St. Jürgen-Ring einbiegen wollte. Der Lübecker trat anschließend gegen die Kehrmaschine, beschädigte diese dadurch und schlug zudem gegen den Außenspiegel des Arbeitsfahrzeuges. Danach begab sich der Tatverdächtige zu einem silbernen VW Golf V, der hinter der stehenden Kehrmaschine im Bereich des Berliner Platzes auf die Weiterfahrt wartete. Aus nicht bekanntem Grund soll der 35-Jährige auch gegen die Stoßstange des Golf getreten haben.

Die Polizei in Lübeck Moisling ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten weitere Zeugen, die den Vorfall am Berliner Platz beobachtet haben. Für die weiteren Ermittlungen ebenfalls wichtig wird ferner der Fahrer des beschriebenen silbernen VW Golf V gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Moisling unter der Telefonnummer 0451-1317400 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell