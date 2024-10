FW Hannover: Erneuter Brand auf dem Gelände der ehemaligen Radrennbahn Hannover Wülfel

Hannover (ots) - Die Räumlichkeiten der Regionsleitstelle Hannover in der Feuer- und Rettungswache 1 am Weidendamm müssen einer umfangreichen Mängelbeseitigung unterzogen werden. Hierfür muss der Betrieb der Regionsleitstelle für mehrere Wochen in die Redundanzräume auf der Feuer- und Rettungswache 2 in Stöcken verlagert werden. Die Anfang 2022 in den Regelbetrieb genommen Räume der Regionsleitstelle Hannover in ...

mehr