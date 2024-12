Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Vandalismus an Schule - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In den vergangenen Wochen kam es an der Gotthard-Kühl-Schule in St. Lorenz Nord zu mehreren Vandalismustaten, die zu nicht unerheblichen Sachschäden führten. Die Taten ereigneten an den Wochenenden, außerhalb des Schulbetriebs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Aktuell ermittelt das 2. Polizeirevier in Lübeck wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen in mehreren Fällen. Nach bisherigen Erkenntnissen wüteten an mindestens drei Wochenenden unbekannte Tatverdächtige vor allem auf dem Gelände der Grundschule in der Straße "Am Neuhof". Aber auch am Standort der Gemeinschaftsschule in der Lorzingstraße kam es zu entsprechenden Taten.

Bei den Vorfällen wurden Sachwerte wie Fenster und Mobiliar beschädigt. Darüber hinaus hinterließen die Täter an den Außenwänden der Schule großflächig Graffitis. Der entstandene Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro.

Zur Aufklärung des Geschehens sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer in den letzten Wochen in der Nähe der Gotthard-Kühl-Schule an den Standorten "Am Neuhof" und in der Lorzingstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder andere relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Beamten des 2. Polizeireviers in Verbindung zu setzten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0451-131 6245 oder alternativ als E-Mail an: ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de entgegen.

Die Polizei hat indes ihre Präsenz in den betroffenen Bereichen erhöht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell